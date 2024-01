Diante da forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na última terça-feira (23/1), resultando em alagamentos na BR-040, em Nova Lima, o Governo de Minas Gerais solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão vinculado ao governo federal, e à Via 040, concessionária responsável pela administração da BR-040, a implementação de medidas imediatas de drenagem no trecho afetado. A solicitação da administração estadual foi motivada pelas enchentes enfrentadas pelos motoristas na noite de terça-feira.

O comunicado enviado à ANTT e à Via 040 foi assinado pelo secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros. Além de solicitar esclarecimentos sobre a inundação recente da rodovia, o documento destaca a importância de medidas que assegurem a desobstrução dos bueiros e outros sistemas de escoamento ao longo da rodovia.

“Solicito que sejam tomadas as ações necessárias para garantir que não haja obstrução nos bueiros e demais itens de escoamento da rodovia, bem como que seja verificada a efetividade do sistema de drenagem de todo o percurso. Importante destacar que a rodovia é uma das principais saídas da capital Belo Horizonte, além de ser umas das rodovias mais estratégicas do país, sendo assim, o número de veículos que trafegam por ela todos os dias é alto e qualquer tipo de interrupção, além de colocar a vida de pessoas em risco, causa grandes prejuízos econômicos para o estado e para o país", pontuou o secretário no documento.

Em nota, a Via 040 garantiu que a equipe de manutenção da concessionária inspecionou o sistema de drenagem durante a forte chuva de terça-feira, mas constatou que não havia qualquer obstrução.

“A equipe de operação da Via 040 bloqueou os dois sentidos da rodovia às 21h, realizou atendimento dos veículos que apresentaram pane. Na sequência a equipe de manutenção inspecionou o sistema de drenagem constatando que não havia qualquer obstrução e que o corpo estradal estava íntegro. A rodovia foi liberada às 22h25 após inspeção em conjunto da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, engenheiros da Vallourec que atestaram que a estrutura do Dique Lisa não apresentava risco”, frisou.



Em nota, a ANTT disse ao Estado de Minas que analisará a demanda do governo estadual e se manifestará, “caso necessário, diretamente ao Governo de Minas Gerais”. O órgão federal também ressalta que a BR-040 está sob administração da Via 040.

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que analisará o teor do ofício e se manifestará, caso necessário, diretamente ao Governo de Minas Gerais (…). Vale lembrar que a VIA 040 continua na administração da BR-040 até a relicitação dos trechos, conforme decisão judicial da Justiça Federal emitida em 17 de agosto de 2023. A concessionária prosseguirá com a prestação de serviços de manutenção, conservação, operação e monitoramento da rodovia até a transição para a nova empresa. A ANTT está comprometida com a fiscalização para garantir que a Via 040 realize, quando necessário, reparos na rodovia, visando manter padrões adequados de trafegabilidade. Além disso, inspeções regulares são realizadas para avaliar o estado da estrada e solicitar correções, quando preciso”, pontuou.

Ontem, o governo estadual também realizou uma fiscalização preventiva no Dique Lisa, na Mina Pau Branco, da mineradora Vallourec, em Nova Lima. A ação tinha como objetivo investigar as causas para o alagamento da BR-040 durante a forte chuva de terça-feira.

