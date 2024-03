A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG) realizou uma nova fiscalização na cratera na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e autorizou a retomada da obra de reconstrução do asfalto no local, nesta quarta-feira (27/3).

A obra estava interditada desde a fiscalização realizada em 15 de março, quando foram constatadas irregularidades que colocavam os trabalhadores em risco, como a falta de isolamento nas bordas do buraco e escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um possível aterro.





Após vistoria realizada no início desta tarde, a SRTE informou que todas as adequações para garantir a segurança foram realizadas. "O escoramento metálico, o guarda-copo e a sinalização já foram instalados", disse em nota. Na última quinta-feira (21/3), a superintendência havia feito uma nova fiscalização a pedido do executivo municipal, mas o desembargo da obra não foi autorizado por falta das devidas proteções solicitadas.





Diante da liberação concedida, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por sua vez, "esclarece ainda que os trabalhos serão executados durante todo o fim de semana, exceto na Sexta-feira da Paixão, para que a liberação da via e asfaltamento ocorra já no início da (outra) semana, desde que não sejam necessárias interrupções por motivo de ocorrência de chuvas".





O buraco na Avenida Presidente Eurico Dutra, de aproximadamente 4,5 metros de profundidade, se abriu em 7 de março devido ao abatimento da rede de drenagem do local, que era antiga. Na ocasião, um carro foi engolido pela cratera.



Trânsito na região



Após 20 dias desde a abertura da cratera, com a inconclusão da obra reparadora, o fluxo de veículos na região continua sendo afetado. A Avenida Presidente Eurico Dutra segue parcialmente livre desde 14 de março. No sentido centro, o fluxo está liberado, mas no sentido bairro, a avenida continua interditada.



A moradora do Belvedere Cristiana Gouthier relata que a interdição parcial aliviou um pouco o trânsito local, mas avalia como um equívoco ter liberado o fluxo no sentido centro em vez do sentido bairro. "Para sair da região, há outras opções de trajeto, como a Avenida Nossa Senhora do Carmo e pela Avenida Raja Gabaglia; já para entrar no bairro, é mais complicado”, disse. Cristiana contou que, voltando do Bairro Savassi, nesta quarta-feira, por volta de 12h45, demorou 1 hora para fazer um trajeto que normalmente demoraria 15 minutos.



Laura Gouthier, também moradora do Belvedere, conta que, desde que a cratera abriu, tem pegado trânsito voltando para casa às 20h, horário que o fluxo costuma estar mais livre.

Nas mídias sociais, transeuntes descrevem tráfego caótico e lentidão na região.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata