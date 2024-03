Um homem foi detido pela Polícia Militar de Patos de Minas nessa terça-feira (26/3) depois de invadir um galpão e cair do telhado do imóvel e ficar ferido. Ele passou cerca de 12 horas pedindo por ajuda até que alguém o ouvisse. Ele, segundo os militares, tentava furtar fios.



O suspeito tem 48 anos e caiu de uma altura de 5 metros. Ele subiu na estrutura de sustentação da cobertura do galpão, que fica no bairro Brasil, na cidade do Alto Paranaíba. Com a queda, o homem quebrou o braço direito e o quadril.





Ele teve dificuldade de se movimentar e se arrastou pelo local. Como não conseguiu sair de lá, passou a pedir ajuda. Os gritos só foram ouvidos horas depois por vizinhos que acharam estranho o barulho, já que o galpão deveria estar vazio. A chuva que caiu durante boa parte do dia abafou os pedidos de socorro.



Ele recebeu atendimento do pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas. Ainda segundo a PM, o homem confessou a tentativa de furto.



O responsável pelo local foi informado e o invasor está sob escolta policial.

