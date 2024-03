crédito: Via 040 / Reprodução

Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a empresa irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas

Os motoristas que pretendem pegar a BR-040, saindo de Belo Horizonte, durante o feriado prolongado de Semana Santa, podem se preparar para um fluxo mais intenso de carros. Há uma estimativa de aumento de 7% do tráfego.

De acordo com a Via 040, empresa que administra o trecho da rodovia, nesta quinta-feira (28/3), o melhor horário para pegar estrada é antes das 16h. Após esse horário, o trânsito deverá ficar intenso no fluxo de saída de Belo Horizonte. Já na sexta (29/3), a previsão é que o tráfego fique mais carregado das 6h às 14h.

Ao longo do sábado (30/3), a estimativa é que o fluxo de carros fique normalizado, voltando a intensificar no domingo (31/3), a partir das 15h. Na segunda-feira (1/4), os motoristas deverão redobrar os cuidados devido ao trânsito pesado das 6h às 12h.

Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a empresa vai reforçar o quadro de equipes e de viaturas e não fará interdições para realização de obras nos horários de tráfego mais intenso.

