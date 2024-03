Funcionários da Prefeitura no local da cratera na manhã desta quarta-feira (20/03)

A Prefeitura de Belo Horizonte deve pedir ainda nesta quarta-feira (20) o desembargo da obra de reparação do asfalto da Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital, onde uma cratera se abriu em 7 de março.

As obras foram interrompidas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE) após fiscalização do local na última sexta-feira (15).

"A empresa contratada realizou as adequações solicitadas, apresentou o relatório fotográfico e pediu a liberação da obra nesta quarta-feira (20). A PBH esclarece que assim que ocorrer a liberação, os trabalhos serão retomados imediatamente. A previsão de conclusão da obra é de 10 dias após a retomada dos trabalhos", informou a PBH em nota.

A princípio, a previsão da Prefeitura era obter a liberação até a segunda-feira (18/3) passada, para seguir o cronograma de reparação da cratera em 15 dias.



As obras na Avenida Presidente Eurico Dutra foram interditadas após a SRTE constatar irregularidades que poderiam colocar os trabalhadores envolvidos em risco.

A fiscalização feita na sexta-feira passada apontou a falta de isolamento nas bordas do buraco e de escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um aterro, que impediria um possível soterramento de trabalhadores que estivessem dentro da cratera para fazer a substituição dos tubos da rede.



À época da interdição, o responsável pela SRTE-MG, Carlos Calazans, informou que uma nova vistoria será feita no local assim que os reparos forem feitos. Se as exigências forem atendidas, a retomada das obras será liberada. “Mais importante do que a obra e o trânsito é a vida das pessoas”, disse Calazans.



Segundo atualizações informadas por Calazans, a SRTE não recebeu o requerimento até as 15h.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fernanda Borges