A mercearia e bar Eskina do Colombo, localizada na Rua Mármore, no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (20/3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi causado pelo vazamento de dois botijões de gás. Os bombeiros já debelaram as chamas.

Uma vítima teve queimaduras de primeiro grau e se deslocou ao hospital por meios próprios.

Fogo causou pânico nos funcionários

De acordo com Rosana Aparecida dos Reis, de 52, cozinheira do empreendimento, o fogo começou durante uma troca do botijão de gás. "Aconteceu hoje pela manhã quando estávamos fazendo o almoço. O fogo se alastrou causando o incêndio na cozinha onde perdemos praticamente todos os eletrodomésticos, vasilhas, muita coisa. O importante nisso tudo é que todo mundo saiu bem", afirmou.

Quando o fogo começou, Rosana afirmou que havia, além dela, um funcionário do bar e um homem responsável por fazer a troca do botijão de gás. "Na hora nós nos assustamos e minha preocupação maior foi retirar o funcionário mais velho que estava no local e tem 72 anos. O fogo já estava tampando a porta da cozinha, ai eu pedi para que ele saísse, em seguida eu sai e o senhor que estava trocando o botijão pulou da janela da cozinha que dá acesso ao salão do restaurante", conta. De acordo com ela o fogo aconteceu às 10h15 da manhã.

O proprietário do bar e mercearia Eskina do Colombo, Colombo Salvador Fonseca Bicalho, de 66 anos, afirma que vai encarar o incêndio como um aprendizado. "Não temos seguro mas agora eu vou fazer, foi um aprendizado, nós vamos aprendendo. Fica a lição para os amigos e vizinhos que se mobilizaram para ajudar. Pelo menos as perdas foram só de coisas materiais", afirma. De acordo com ele, os bombeiros demoraram cerca de 20 minutos para chegar após a ligação feita por um dos vizinhos.