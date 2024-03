Um post feito no X (antigo Twitter) foi respondido por diversos moradores que reclamaram do cheiro de gás que atinge diferentes regiões de BH.

Um relato em comum de moradores de diversas regiões de Belo Horizonte tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Várias pessoas vêm sentindo cheiro de gás forte pelas ruas da capital mineira. Nesta segunda-feira (18/3), reclamações foram feitas em um post. De acordo com os usuários, o odor incomum tem sido mais intenso, principalmente, em bairros da Zona Leste da cidade.

“Várias pessoas de vários bairros reclamando. Aqui na ZL está horrível, quase todas as noites”, afirmou um morador em resposta a um post feito no X (antigo Twitter) nesta segunda. “Aqui no Santa Tereza, pessoal do condomínio também sentiu”, afirmou outra internauta.

Apesar dos relatos de maior intensidade do cheiro de gás em bairros da Zona Leste, a região não foi a única afetada. Moradores da Savassi, do Buritis, da Pampulha e do Barreiro também reclamaram do odor. As reclamações são feitas, pelo menos, desde sexta-feira (15/3).

Um post feito no Instagram que questionou a respeito do cheiro também foi respondido com diversas reclamações dos moradores da capital. Uma das respostas foi dada pelo vereador Wanderley Porto (Patriota), que afirmou que o cheiro vem do Distrito Industrial do Jatobá. “Absurdo total! Estive no local na sexta, onde postei um vídeo e agora estou postando outro, onde levei o assunto ao prefeito cobrando medidas de tolerância zero! Podem contar comigo nessa luta!”, afirmou o político no comentário feito.

Segundo o vereador, a causa do cheiro são produtos químicos que estariam sendo lançados no córrego do Jatobá, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, por uma ou mais empresas. “Tivemos esse problema há uns seis meses atrás, fizemos visita técnica, foi feita uma fiscalização, mas parece que essa mesma empresa está cometendo esse crime ambiental”, afirmou Wanderley em um vídeo publicado na segunda.

Em um encontro com o vereador, o prefeito Fuad Noman e a secretária adjunta do meio-ambiente, Maria Clara Rêgo, prometeram ação imediata. “Estou recebendo essa denúncia e já determinei imediatamente ao meio ambiente que tome todas as providências e inadmissível um crime ambiental afetando uma população tão grande. Nossa política para crime ambiental é tolerância zero”, afirmou o prefeito.

O que dizem as autoridades?

Apesar da afirmação feita pelo vereador Wanderley Porto a respeito da origem do mau cheiro, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) afirmou que ainda está procurando o causador do odor. “O CBMMG recebeu diversos chamados desde a última semana em diferentes horários e localizações ao longo do Rio Arrudas”, afirmaram os bombeiros.

De acordo com a corporação, apesar do odor relatado, as concentrações aferidas pelo monitoramento de gases do CBMMG não revelou risco de incêndio ou explosão. “Embora não fosse possível identificar a fonte de liberação do gás, foram acionados Polícia Militar Ambiental e Núcleo de Emergência Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente”, acrescentou o Corpo de Bombeiros por meio de nota.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também foi envolvida e informou que a equipe de fiscalização de controle urbanístico e ambiental realiza vistorias rotineiras nas empresas instaladas na região. O executivo municipal ressaltou ainda que foi estabelecido monitoramento com foco em ações fiscais em parceria com a Copasa para a identificação dos infratores. Na semana passada, foram realizadas vistorias nas empresas localizadas na área do Córrego Jatobá, com emissão de autuação.

Confira algumas reclamações feitas por internautas

Está demais, o cheiro é intenso, neste calor fica insuportável a catinga que vem de alguns pontos das margens da Lagoa da Pampulha e atrapalha até a nossa caminhada matinal. Sobre o cheiro que estão sentindo em alguns pontos por onde passa a linha de Gás GNV não sei de nada. ???? — Dion (@DionDaner) March 18, 2024

Aqui no barreiro próximo ao Tirol não sei como ninguém ainda morreu asfixiado — izabella (@iza_1921) March 18, 2024

Grupo do condomínio tava em polvorosa esses dias. Isso no Horto na frente do Independência — Cebolinhabh ???????? (@Cebolinhabh) March 18, 2024