Mais 3.143 casos de dengue foram confirmados em Belo Horizonte, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (19/3). O número de casos confirmados já chega a 16.530, enquanto os casos possíveis já ultrapassam 66 mil, somando, ao todo, 82.770.

Até a última terça (12), a capital mineira registrava 13.387 casos confirmados. Em sete dias, a incidência da doença foi de 23,5%. O número de mortes se manteve estável no mesmo período. A capital registrou 20 mortes até agora.



Outras arboviroses

Neste ano, também foram confirmados ainda 1.205 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte. Em sete dias, o aumento foi de 244 confirmações. O número de mortes em BH continua sendo duas.

Na última terça-feira (12/3), os casos confirmados de chikungunya eram de 961. Como a dengue, também houve aumento, mas de 25,4%.

Não há casos de zika confirmados na capital. Sete casos suspeitos da doença foram notificados em 2024 em Belo Horizonte mas, até o momento, nenhum foi confirmado.



Situação de emergência

O prefeito Fuad Noman (PSD), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade, no dia 17 de fevereiro.

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.

Em meio ao aumento de casos das arboviroses transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, a vacinação contra a dengue começou no mês passado, nos 152 Centros de Saúde de Belo Horizonte.

No dia do início da vacinação em BH, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges Matias, disse, em coletiva, que a pressão no sistema de saúde só deve dar trégua em maio. Borges afirmou, ainda, que a epidemia se anuncia como a pior da história.