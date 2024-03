O Dia de São José é celebrado no dia 19 de março. José é conhecido como o santo dos trabalhadores, dos justos e, como todos os santos, ajuda quem precisa e tem fé.

Nesta data, católicos e supersticiosos aproveitam para reproduzir rituais, sendo o de proteção da vida financeira o mais conhecido. O Estado de Minas reuniu quatro simpatias que podem ser feitas em comemoração ao santo. Confira:



Simpatia para proteger a vida financeira

Também conhecida como "sacolinha de São José", a simpatia consiste em fazer um saquinho nas cores marrom, branco ou cru e colocar uma moeda coberta por um papel com a seguinte oração:

“Neste saquinho eu guardo o dinheiro de São José, guardarei as minhas economias e terei a proteção de São José na minha vida financeira. Nada me faltará".

A pessoa pode rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria e guardar essa sacolinha na sua carteira. O ideal é renovar a cada ano no dia de São José.



Simpatia das frutas

Outro ritual conhecido é a simpatia das frutas, em que a pessoa se compromete a ficar um ano sem comer determinada variedade para alcançar uma graça. Quem deseja realizar o feito, deve escrever os nomes das frutas que mais gosta em vários pedacinhos de papel.

A pessoa deve dobrar cada um deles e colocá-los em uma vasilha, pensando com muita fé em seu desejo. Ao fazer o pedido a São José, o indivíduo deve sortear um bilhete. A pessoa não pode comer a fruta ou qualquer prato que a tenha como ingrediente durante um ano. Depois do sorteio, a oração de São José deve ser feita.



Simpatia para conseguir emprego

São José é conhecido por proteger os trabalhadores, visto que ele mesmo era um trabalhador. Por isso, muitas pessoas fazem simpatias voltadas à conquista de um novo emprego na data de comemoração do santo.

Uma delas consiste em bordar o nome em um pé de meia branca com linha verde e no outro pé o nome da profissão ou do trabalho que deseja encontrar. Em seguida, deve-se amarrar o par de meias.

Depois, é necessário fazer uma oração a São José com uma vela acesa. Ao terminar a oração, deve-se apagar a vela e mentalizar o emprego ou a função que deseja. Após a oração, as meias devem ser guardadas no fundo da gaveta.

No dia seguinte, a pessoa deve procurar o emprego usando as meias bordadas e colocar a imagem do santo ou uma medalhinha dentro da carteira de trabalho. Isso deve ser feito todas as vezes que a pessoa sair para procurar emprego.



Simpatia para abençoar entes queridos

Para esta simpatia, basta escolher uma foto de família - de preferência uma em que todos estejam felizes. A foto deve ser colocada embaixo da imagem de São José e a pessoa deve dizer três vezes “São José, fazei com que minha família seja tão maravilhosa quanto a sua!”.

Depois, a foto deve ser colocada em um porta-retratos novo e a seguinte oração deve ser feita: “Grande Santo, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que já houve, sede vós, vó-lo pedimos, ó pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria.”

Finalize com um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.



Oração a São José

“Ó, glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.

Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável.

Ó, Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão.

Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder.

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria.

São José, rogai por nós que recorremos a vós.”