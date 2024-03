A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (19/3), ao menos 17 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em várias cidades do sul e norte de Minas Gerais, incluindo Mateus Leme, e também no estado do Mato Grosso do Sul.

A operação tem como objetivo desmantelar organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas, roubo de carga e lavagem de dinheiro.

Os mandados foram executados em diversas localidades, visando desarticular os grupos criminosos e coletar evidências para as investigações em andamento.

A operação contou com a participação de equipes especializadas da Polícia Civil, que atuaram de forma coordenada para garantir o sucesso das diligências.

A Polícia Civil irá divulgar mais detalhes ainda em coletiva de imprensa nesta terça-feira (19/3).

Com informações da TV Alterosa*