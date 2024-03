O verão se despede nesta terça-feira (19/3) e dá espaço à nova estação, que começa na madrugada de quarta-feira (20/3). O outono deve reduzir gradualmente as temperaturas, mas os termômetros ainda devem registrar altas temperaturas em Minas Gerais nesta terça.

A previsão é que o dia seja de calor e alta umidade do ar em todo o estado. As típicas pancadas de chuvas de verão devem atingir todas as regiões mineiras. A temperatura mínima registrada foi de 15°C no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 38°C no Norte.

Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, o céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Belo Horizonte

Na capital, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais e trovoadas isoladas, a partir da tarde, nesta terça. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 21°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Segundo a Defesa Civil, quatro das maiores temperaturas do ano em Belo Horizonte foram registradas em março. As maiores foram registradas em dois dias consecutivos, no último final de semana (16 e 17).



6 maiores temperaturas em 2024, segundo a Defesa civil de BH:

35,3 °C - 17/03/2024

34,2 °C – 16/03/2024

34,0 °C - 17/01/2024

33,8 °C - 18/03/2024

33,4 °C - 29/02/2024

33,4 °C - 01/03/2024



Outono em Minas Gerais

O outono é uma estação marcada pelas chuvas escassas no interior do Brasil. Em Minas Gerais, fenômenos como geadas e nevoeiros se tornam mais comuns, além da diminuição gradual das temperaturas.

De acordo com o Inmet, no decorrer da semana, a tendência é de chuva, por vezes fortes, em grande parte de Minas, devido a uma frente fria que vai avançar pelo litoral paulista. As temperaturas da estação são mais baixas justamente pelas incursões de massas de ar frio, oriundas do sul do continente.Embora o outono seja marcado pelas temperaturas amenas, é possível que neste ano as temperaturas fiquem acima do previsto no estado, segundo especialistas. Em Minas Gerais, a tendência é de chuva ligeiramente abaixo da média em quase todo o estado. A exceção fica no Sul, onde a chuva pode atingir volumes um pouco acima da média esperada.