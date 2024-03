Com a chegada do outono nesta quarta-feira (20/3), estação que marca a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, a previsão é de que as temperaturas comecem a diminuir gradativamente. Após registrar a maior temperatura de 2024, com a máxima de 35,3°C, nesse domingo (17/3), a mínima prevista para esta terça (19/3) na capital mineira será de 20°C, e a máxima, de 31°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%.

Nesta segunda (18/3), a temperatura máxima registrada na cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi 32,3ºC.

Veja as cinco maiores temperaturas em 2024, segundo a Defesa Civil de BH:

35,3°C - 17/3

34,2°C - 16/3

34 °C - 17/1

33,4 °C - 29/2

33,4 °C - 1/3

Como fica o tempo em Minas durante o outono

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mais baixas são decorrentes de incursões de massas de ar frio, oriundas do sul do continente.

Em Minas, a tendência é de chuva ligeiramente abaixo da média em quase todo o estado. A exceção fica no Sul, onde a chuva pode atingir volumes um pouco acima da média esperada. As temperaturas também podem ficar um pouco acima da média nos próximos meses.

El Ninõ e La Ninã

Em janeiro e fevereiro de 2024, houve um pequeno enfraquecimento na intensidade do El Niño, mas ele ainda persiste. A previsão é que haja um enfraquecimento gradual do fenômeno nos próximos meses, com intensidade variando de moderada a fraca. Além disso, existe a possibilidade de formação de La Niña no segundo semestre de 2024.

O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial. Já La Niña é um fenômeno natural oposto, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. A neutralidade climática acontece quando nenhum dos dois fenômenos está em vigor.