Incêndio aconteceu nesta segunda-feira (18/3), no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH

Um automóvel pegou fogo na Avenida do Contorno, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (18/3). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado e está no local, que fica em frente ao banco Sicoob, próximo à Avenida Prudente de Morais.

Não houve vítimas e o incêndio foi debelado. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também está no local.

Mais informações sobre a causa do incêndio estão sendo apuradas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa