Por meio da Minas Gerais Participações - MGI, o Governo do Estado lançou edital de leilão para a venda de 68 imóveis localizados em Minas e na Bahia. Entre as propriedades estão casas, prédios, lotes, lojas e vagas de garagem. Em Uberlândia, por exemplo, um terreno está avaliado em R$ 9,2 milhões. As vendas serão realizadas por meio de leilão eletrônico e os pagamentos poderão ser feitos à vista ou por financiamento. O prazo se encerra em 9 de maio.



Segundo a Agência Minas, as metragens dos imóveis variam entre 14 m² e 7.559,98 m². Entre as cidades mineiras incluídas no edital estão Belo Horizonte, Ibirité, na Grande BH, Uberlândia, no Triângulo mineiro, Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, e Governador Valadares, na Região do Rio Doce. Na Bahia, Salvador é contemplada no edital com ofertas de vagas de garagem.



No catálogo de propriedades em Minas Gerais, até o momento, um lote em Divinópolis e um prédio em Uberlândia têm os maiores valores. Com 4.328,36 m², o terreno no município do Centro-Oeste mineiro está com proposta atual de R$ 1,4 milhão. Já o prédio em Uberlândia, com terreno de 7.559,98 m², está com lance de R$ 9,2 milhões.

Os interessados devem se cadastrar no site do leilão, selecionar o imóvel de interesse e efetuar um lance. "Os pagamentos podem ser feitos à vista ou por meio de financiamento, a ser organizado diretamente pelo comprador com a instituição financeira de sua escolha”, informa a Agência Minas. No edital, a MGI esclarece que "os lances serão sempre para pagamento à vista, podendo ser aceita proposta vinculada a financiamento bancário e/ou à utilização do FGTS, quando o ofertante preencher os requisitos para tanto exigíveis".



Ao fim do período de lances, o arrematante de cada propriedade, ou seja, o licitante que fez a maior proposta, deverá efetuar o pagamento de 5% do valor do lance mínimo até as 18h do dia útil subsequente ao encerramento.

Leilões anteriores

No site da MGI, ofertas de outras 22 propriedades ainda estão disponíveis até 27 de março. Entre elas, um terreno de 47.475 m² no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, com lance atual de R$ 12.770.000, e uma casa na Região Centro-Sul, de 551,00 m² com lance de R$ 2.180.000, ocupam o topo dos valores do leilão.