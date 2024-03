SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O outono começa na próxima quarta-feira (20) e trará uma nova frente fria sobre o centro-oeste, sul e sudeste do país, com risco de temporais.





Outono se inicia oficialmente no hemisfério sul às 0h06 de quarta-feira (20). A frente fria deve se aproximar na noite do mesmo dia, segundo o Climatempo.





A previsão alerta para risco de temporal na Baixada Fluminense e em cidades do sul de Minas Gerais até o final da semana. O tempo também vai fechar no litoral e leste do Paraná, sul do Espírito Santo e sul de São Paulo, incluindo a capital e a região metropolitana.





Há também previsão de chuva para Porto Alegre e o centro-sul do Rio Grande do Sul, além de nuvens carregadas sobre o leste e o sul do Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro a partir de quinta-feira (21).





Frente fria marca o fim da onda de calor no país, disse o Climatempo. "Teremos a entrada de um pouco de ar frio que vai aliviar o calor intenso em muitos estados brasileiros; a semana vai terminar com temperaturas mais baixas no sul e no sudeste e diminuição das temperaturas altas no centro-oeste do país", afirmou a empresa em nota.





São Paulo e Rio de Janeiro bateram recordes de calor neste domingo (17). Os termômetros da capital paulista chegaram à maior temperatura para o mês de março desde 1943, de 34,7 ºC. Já o Rio teve recorde de sensação térmica, em Guaratiba, bairro da zona oeste, de 62,3 ºC -a mais alta desde o início das medições, em 2014.