São José é festejado nesta terça-feira (19), com missas a partir das 6h no Santuário Arquidiocesano São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. No dia do patrono da Igreja Católica, pai adotivo de Jesus, protetor das famílias e dono de uma legião de devotos na capital, haverá celebrações também às 7h, 8h, 10h (presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Nivaldo dos Santos Ferreira), 12h, 14h, 16h.

À noite (18h), o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir a missa, que será seguida de procissão pelas ruas do Centro da cidade. De acordo com os padres redentoristas, que estão à frente da Paróquia São José, cerca de 15 mil pessoas devem passar pela igreja, que dispõe das tradicionais barraquinhas.

Desta vez, a celebração de fé tem um motivo especial, que diz respeito à história do templo e de BH. São comemorados os 120 anos de fundação da igreja. Em 1902, dois anos após a criação da paróquia, foi lançada a pedra fundamental do templo, e, em 1904, ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.

Momento bonito

Para o reitor e pároco do santuário, padre José Luís Queimado, as festividades em honra a São José marcam um momento profundo e bonito para a fé católica. "Vivemos o tempo da quaresma, período de reflexão e conversão, nos preparando para a Páscoa. No entanto, a tradição da Igreja nos convida a celebrar a solenidade de São José, uma interrupção providencial no tempo quaresmal que nos permite honrar o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus.”

O reitor disse ainda que “este ano, além de nossa devoção, celebraremos os 120 anos de história e fé de uma das igrejas mais antigas de Belo Horizonte, que viu o crescimento da cidade e também se tornou refúgio para inúmeros fiéis ao longo dos anos”.

Além da programação religiosa, a festividade será acompanhada por uma quermesse diária, onde os fiéis poderão desfrutar de comidas típicas como tropeiro, canjica, bolos, café e o tradicional pão de queijo, criando um ambiente acolhedor e festivo para todos os presentes.

Serviço

DIA DE SÃO JOSÉ – 19 DE MARÇO