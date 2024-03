A Avenida Rei Pelé, ao lado do Mineirão, na Pampulha, será interditada para obras de recapeamento e reconstrução do pavimento em todo o trecho da via a partir desta terça-feira (19/3). A interdição vai do cruzamento com a Avenida Coronel Oscar Paschoal até a Avenida Antônio Abrahão Caram.

As obras serão realizadas para a adaptação do entorno do Mineirão como circuito automobilístico temporário para etapa da Stock Car Pro de 2024. “A inclusão de Belo Horizonte no calendário da prova promove o turismo, a geração de empregos e renda, movimenta a economia da cidade e proporciona o desenvolvimento de esportes automobilísticos na capital mineira”, afirma a Prefeitura de Belo Horizonte.

A pista interna da Avenida Cel. Oscar Paschoal passa a operar no sentido inverso, da Avenida Rei Pelé para a Avenida Antônio Abrahão Caram, atendendo os veículos vindos da Avenida Presidente Carlos Luz.

Será implantado um semáforo no cruzamento da pista interna da Avenida Coronel Oscar Paschoal e Avenida Antônio Abrahão Caram para garantir a segurança de pedestres e motoristas no trecho do desvio. "Os pedestres devem ficar atentos em virtude da Avenida Coronel Oscar Paschoal ter ambos os sentidos durante o período das obras".

Será criado também um retorno no canteiro central da Avenida Coronel Oscar Paschoal na direção do hall principal do Mineirão para acesso ao estacionamento G1, G2 e G3 da Avenida Antônio Abrahão Caram.

Desvio e linhas de ônibus

Durante o período das obras, estimadas em 60 dias, os veículos e os ônibus do transporte coletivo vão usar desvios para acessar a Avenida Antônio Abrahão Caram. Agentes da BHTrans e da Guarda Municipal vão monitorar a região e faixas de pano vão informar os condutores sobre os desvios.

Os veículos deverão seguir pela Avenida Presidente Carlos Luz, à esquerda na pista interna da Avenida Coronel Oscar Paschoal e à direita na Avenida Antônio Abrahão Caram.

As linhas 64, 67, 503, 5102 e S53 terão o itinerário alterado durante o período de obras e utilizarão o mesmo desvio do trânsito.