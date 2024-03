Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (18/3), no bairro Vale dos Araçás, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um amigo da vítima, que estava com ela na hora do crime, contou para a polícia que os dois estavam na praça quando viram um carro escuro passando em velocidade baixa.

Minutos depois, os dois subiram em direção a casa do amigo. Quando a vítima se despediu, dois homens se aproximaram e começaram a atirar. A testemunha conseguiu fugir e não se feriu.

A mãe da vítima informou que o filho era amigo de um indivíduo conhecido como CK, morto em fevereiro de 2024. CK, que tinha passagens por tráfico de drogas, comentou com a vítima pouco antes de morrer que uma nova organização criminosa estava chegando em Mateus Leme e matando todos os rivais.

A mulher ainda afirma que sabia que o filho era usuário de drogas, mas que ele sempre negou qualquer envolvimento com o tráfico.

Ainda segundo a Polícia Militar, o jovem tinha passagens por uso e consumo e direção perigosa, ocorrência em que estava acompanhado de CK. Havia ainda a suspeita que o adolescente estava envolvido com o tráfico na região.

O adolescente foi morto com nove tiros na face, abdômen e trapézio. A perícia recolheu cinco estojos calibre 380 e um 38mm do local do crime. Ninguém foi preso e o crime será investigado.