Um homem, de 49 anos, acabou baleado na coxa esquerda ao ameaçar a mulher e policiais militares na noite dessa segunda-feira (18/3), no Bairro Planalto, em Taiobeiras, no Norte de Minas.

No local, o homem estava de posse de uma foice e, segundo a PM, totalmente descontrolado e agressivo. A esposa do suspeito contou aos militares que foi ameaçada de morte por ele.

Os agentes tentaram controlar o homem, que tentou agredir os policiais com uma ferramenta usada para furar o chão.

“Para rechaçar a iminente agressão contra a vida dos militares, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a coxa esquerda do autor, com entrada e saída do projétil”, divulgou a PM.

Ainda assim, de acordo com a polícia, o homem continuou resistindo e agressivo.

Outros militares foram empenhados e o homem foi imobilizado. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital de Taiobeiras, onde foi medicado, sedado e ficou sob escolta da PM.

Providências de Polícia Judiciária estão sendo tomadas em relação ao disparo efetuado pelo militar.