Na casa do investigado, além do celular, foi recolhido um computador

Um funcionário da Prefeitura de Jordânia, no norte de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil de Jacinto, nesta segunda-feira (18/3), em flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Ele é investigado por armazenamento de conteúdo pornográfico de adolescentes, bem como exploração e incentivo à prostituição dessas vítimas.

As investigações tiveram início em 23 de fevereiro quando uma vítima, de 13 anos, acompanhada da mãe, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Jacinto. Ela disse que um indivíduo, que é funcionário da prefeitura daquela cidade, estava mantendo contato pelo celular com o adolescente e solicitando imagens de suas partes íntimas com a promessa de pagamento em dinheiro.

A Polícia Civil solicitou, junto à Justiça, a busca e apreensão do aparelho celular e demais dispositivos eletrônicos na residência do suspeito, que foi deferida pelo Judiciário.

O celular foi apreendido e a perícia do aparelho revelou diversas imagens pornográficas envolvendo adolescentes, além de conversas de cunho sexual entre o homem e as vítimas.

O homem, segundo o delegado Victor Wiedenhoelft, foi preso e levado à Delegacia, que representou à Justiça pela conversão da prisão em preventiva. O investigado foi levado para o sistema prisional.