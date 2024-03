O acidente travou o trânsito da pista no sentido Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros atua no local.

Uma viatura da Polícia Militar (PMMG) capotou no canteiro central da Via Expressa, na tarde desta terça-feira (19/). O acidente aconteceu na altura do Bairro Beatriz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foram deslocadas para o local outras viaturas da polícia, além do Corpo de Bombeiros (CBMMG), que fez atendimento da ocorrência. O trânsito ficou congestionado no sentido Belo Horizonte, com apenas uma faixa da pista liberada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a viatura capotou durante atividade policial. Os militares perseguiam um Kia Picanto, onde duas vítimas do sexo masculino sofreram escoriações e foram socorridas pelos Bombeiros e Samu. No carro dos policiais não houve feridos.

*Reportagem em atualização*