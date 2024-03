Belo Horizonte já soma 16.530 casos confirmados de dengue, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (19/3). Metade das confirmações foram registradas em apenas três das nove regionais da cidade: as regiões Centro-Sul, Barreiro e Nordeste somam, juntas, 8.248 casos.

A Centro-Sul lidera o ranking de casos confirmados pela doença, com 2.983 casos. O Barreiro, que fica em segundo lugar, tem quase o mesmo número de confirmações, 2.920. Em seguida, vem a região Nordeste, com 2.345.

A região de Venda Nova também tem um alto número de casos confirmados, de 2.315, e quase alcança a Região Nordeste, ficando em quarto lugar.

Conforme o balanço divulgado nesta terça (19/3), a incidência da doença foi de 23,5%. Já o número de mortes se manteve estável no mesmo período: são 20 mortes pela doença na capital em 2024.



Situação de emergência

O prefeito Fuad Noman (PSD), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade no dia 17 de fevereiro.

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.

Em meio ao aumento de casos das arboviroses transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, a vacinação contra a dengue começou no mês passado, nos 152 Centros de Saúde de Belo Horizonte.

No dia do início da vacinação em BH, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges Matias, disse, em coletiva, que a pressão no sistema de saúde só deve dar trégua em maio. Borges afirmou, ainda, que a epidemia se anuncia como a pior da história.