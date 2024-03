Uma pichação no tapume de um lote no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de BH, faz um alerta. Em letras garrafais, as palavras "dengue" e "foco de dengue" decoram os limites de um terreno de construção na Rua São Joaquim, quase na esquina com a Rua Cabrobó.

O terreno é de propriedade da Construtora Excelso. Segundo comerciantes da região, o local tem ponto de concentração de água parada, condição ideal para reprodução do mosquito transmissor da dengue.

“A construtora cavou um buraco no terreno para fazer a fundação do prédio e depois abandonou o lote”, contou o dono de um comércio próximo, que preferiu não se identificar. Segundo ele, moradores do entorno observaram o acúmulo de água na cratera que permanece aberta e têm ficado preocupados com o possível foco de dengue.

O comerciante afirma que moradores e lojistas já denunciaram a situação do lote, inclusive para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O acúmulo de água parada é cenário ideal para reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como dengue e chikungunya, que estão acometendo Belo Horizonte e outros municípios de Minas Gerais. Na capital do estado, até esta terça (19/3), haviam sido confirmados mais de 16,5 mil casos de dengue.



A reportagem entrou em contato com a Construtora Excelso sobre a denúncia. A empresa dona do terreno disse que não estava ciente das pichações e afirmou que o setor de engenharia já foi alertado para verificar com urgência a situação.



A Prefeitura de Belo Horizonte, por sua vez, informou que equipes de Zoonoses e Vigilância Sanitária realizaram vistoria no local recentemente. O proprietário do imóvel foi autuado e orientado sobre a necessidade de garantir a limpeza adequada do espaço.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa