A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa nesta quarta-feira (20/3) a Campanha de Vacinação contra a gripe. De início, poderão se vacinar idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto). Esse grupo soma 78 mil pessoas. As doses estarão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os grupos prioritários são definidos pelo Ministério da Saúde, e o chamamento dos demais públicos será feito de forma gradativa.

Segundo a PBH, o objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é reduzir complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza. "É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas".

A vacinação começa oficialmente em Minas Gerais, no dia 25 de março, após a antecipação do calendário pelo Ministério da Saúde (MS). Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto, além do cartão de vacina, para o devido registro. Já as puérperas devem apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou registro do hospital onde ocorreu o parto.



Tradicionalmente, a vacinação contra gripe inicia em abril e maio. Neste ano, a campanha se antecipa ao período de sazonalidade da doença, que se soma à epidemia de arboviroses e pode pressionar ainda mais o sistema de saúde. A vacina é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

Informações sobre o endereço das unidades, assim como o horário de funcionamento, podem ser encontradas no portal da prefeitura.

As doses da vacina contra a gripe também serão disponibilizadas para os hospitais da capital que têm equipe própria para a aplicação. De acordo com a PBH, a medida visa otimizar o tempo em um cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses. Por isso, os profissionais podem receber o imunizante na própria instituição que atuam, sem a necessidade de deslocamento a um centro de saúde.

Doenças respiratórias

À espera de uma pressão por atendimento de doenças respiratórias nas próximas semanas, Minas Gerais reforça o atendimento pediátrico em Belo Horizonte. No Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, serão abertos dez leitos de UTI até o fim de março.