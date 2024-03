Um roubo de uma motocicleta, em uma loja de material de construção, na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, teve um final inusitado.

O veículo foi roubado por um funcionário, de 22 anos. Ele precisava de um emprego para ter direito ao regime semiaberto, e o dono da loja, sensibilizado, resolver contratar o homem, acreditando estar ajudando-o.

Mas nessa segunda-feira (18/3), durante o expediente de serviço, o funcionário do estabelecimento se aproveitou da ausência do patrão e, sem permissão, apoderou-se da motocicleta, uma Honda Bros 150, de cor vermelha, que se encontrava no pátio do estabelecimento.

Leia também: Regiões de BH registram chuva extremamente forte nesta terça-feira (19/3)



Segundo a vítima, ele já havia advertido o funcionário, para que, em nenhuma situação, pegasse a motocicleta. O dono ligou para a Polícia Militar (PM), que iniciou uma busca por informações e conseguiu encontrar o autor e recuperar a motocicleta. O funcionário estava em um bar, conhecido por "Boteco do Seu Florindo".

O autor foi preso em flagrante, e o veículo, recuperado. Ele foi levado ao hospital da cidade, para exames de praxe e em seguida para a Delegacia de Polícia de Mantena. Pelo delito cometido, ele poderá perder o direito ao regime semiaberto.