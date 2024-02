Homem foi encontrado no presídio de João Pinheiro e preso novamente

Um homem foi preso depois de invadir a casa de uma mulher e tentar estuprá-la, em João Pinheiro. Para tentar evitar que a vítima reagisse, ele teria dito que entrou no imóvel para fazer uma oração para a moradora.



A vítima estava deitada quando o criminoso entrou, sem a autorização dela, na residência. Ao vê-la, o homem disse que estava ali para fazer uma oração, mas, ao mesmo tempo, a atacou.



Primeiro, ele tapou o rosto da vítima com um tecido e passou a tirar a roupa dela e depois a dele. A mulher resistiu e fez com que o estuprador deixasse o local.

Em depoimento à Polícia Militar, a vítima contou que enquanto tirava as roupas, o criminoso seguiu com a farsa de que rezaria pela mulher, dizendo palavras religiosas.Os militares levantaram informações sobre possíveis autores e descobriram que o suspeito está em regime semiaberto e cumpre pena no Presídio de João Pinheiro. O homem foi preso em flagrante.

Leia também: Policiais invadem prédio em chamas e resgatam moradores em Valadares



Ele negou as acusações de estupro, mas confirmou que foi à casa da mulher. O suspeito disse que esteve lá apenas pela oração que faria à dona da casa.