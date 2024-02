Um homem de 50 anos morreu ao ser atropelado na Avenida do Contorno, próximo ao Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/2).

O acidente foi no sentido rodoviária, na altura do número 11.030. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias e a causa do acidente.

O carro que atropelou o homem é uma viatura da Polícia Civil descaracterizada. O condutor da viatura prestou socorro à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima.

Uma faixa da avenida ficou interditada durante atendimento à ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr André Roquette (IMLAR) para exames necropsiais e identificação.