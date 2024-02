As regionais Centro-Sul e Oeste de Belo Horizonte ultrapassaram 50% do volume esperado para todo o mês de fevereiro em apenas oito dias. A média climatológica do mês, segundo a Defesa Civil, é de 177,7 mm.

Durante a madrugada de hoje, chegou a chover forte nas regionais Oeste e Noroeste. Mesmo assim, a Defesa Civil não registrou chamados de urgência para ocorrências relacionadas à chuva.

Até às 5h30 desta quinta-feira (8/2), a Centro-Sul registrou 113,6 mm, o que representa 63,9% do esperado para o mês. Choveu 104,2 mm na Oeste, o que representa 58,6% da média climatológica.

Venda Nova e a Região Norte estão com os menores registros de chuva até o momento, com 32,8 mm e 66 mm.

Acumulado de chuva no mês de fevereiro:

Barreiro: 83,4 (46,9%)

Centro Sul: 113,6 (63,9%)

Leste: 68 (38,3%)

Nordeste: 83 (46,7%)

Noroeste: 88,2 (49,6%)

Norte: 66 (37,1%)

Oeste: 104,2 (58,6%)

Pampulha: 77,6 (43,7%)

Venda Nova: 32,8 (18,5%)



Previsão do tempo

Nesta quinta-feira (8/2), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas a qualquer hora. A temperatura mínima foi de 19°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.