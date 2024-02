Dois homens suspeitos de assalto a uma empresa no bairro Bicas, de Santa Luzia, na Grande BH, foram presos em Contagem na madrugada desta quinta-feira (8/2).

Segundo o boletim de ocorrência, cinco funcionários foram rendidos por homens armados na noite de ontem. Os suspeitos amarraram as pernas e mãos das vítimas e ameaçaram atear fogo.

Cinco celulares, cartões de crédito e ao menos R$ 36 mil em boletos, cheques e dinheiro foram levados na ação.

Horas depois, durante o registro da ocorrência, a polícia recebeu informação de dois homens armados em um carro no bairro São Mateus, em Contagem. Na rua Ataláia, o carro denunciado foi localizado e os militares montaram operação para abordar o veículo.

O motorista saiu do carro com as mãos para cima e acatou as ordens. O passageiro demonstrou resistência, mas foi detido. Questionados sobre o assalto, o condutor confirmou que participou do crime em Santa Luzia, mas afirmou que só falaria na presença de um advogado.

As vítimas foram contatadas e reconheceram os cartões e celulares encontrados com os suspeitos. Ainda com os homens, a polícia ainda apreendeu uma arma, 15 cartuchos e o carro, que estava clonado.

Ao menos outras três pessoas são procuradas por envolvimento no crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.