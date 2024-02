Um homem de 43 anos foi preso nesta quarta-feira (7/2) no Bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte, suspeito de abusar e torturar animais até a morte.

O caso foi denunciado pelo Estado de Minas em setembro do ano passado, quando duas cadelas foram encontradas com sinais de violência na mesma região. Os animais pertenciam a dois homens que viviam em situação de rua.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncia feita por duas moradoras do bairro no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), em julho de 2023. Meses antes, elas encontraram uma cadela agonizando de dor. O animal chegou a ser levado para o veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma segunda cadela foi encontrada jogada nos fundos do barraco onde um dos suspeitos morava. Ela estava sem as orelhas e com várias marcas pelo corpo.

Leia também: Irmãos são assassinados a tiros na porta de bar no Triângulo Mineiro

A polícia teve acesso a documentos, fotos do investigado com diversos animais e ao laudo de necropsia dos cachorros, indicando morte intencional das duas cadelas. Também foram encontrados indicativos de violência sexual, como quadro de vaginite em um dos animais, que poderia ter sido causado por abusos sexuais frequentes.

Após as investigações, a Polícia Civil representou o mandado de prisão do suspeito, além da perda e proibição da guarda de animais que estivessem em posse do rapaz. O homem foi encontrado e preso.