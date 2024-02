Dois irmãos foram assassinados, na tarde desta quarta-feira (7/2), na porta de um bar de Uberaba, no Triângulo Mineiro. As vítimas foram alvejadas por vários tiros, supostamente efetuados por uma metralhadora. Ninguém foi preso.



Ainda segundo as primeiras informações de registro da Polícia Militar (PM), que ainda não foi finalizado, o suspeito que efetuou os disparos estava em um Honda Civic preto.

Os óbitos das vítimas foram constatados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) no Bairro Parque São Geraldo.Nesse momento, a área onde aconteceu os assassinatos está isolada pela PM e equipe da perícia técnica da Polícia Civil realiza a verificação das evidências.*Em atualização