O Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) convocou uma assembleia para esta quinta-feira (8/2). Às vésperas do Carnaval, os trabalhadores vão decidir se entram em greve durante os dias de folia. A discussão acontece na sede do sindicato, na Rua Tabaiares, 41, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH. A primeira chamada será às 17h30 e a segunda, às 18h.

Nesta quarta (07/02), houve uma reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT- MG) e, por determinação do tribunal, a Metrô-BH, concessionária que administra o serviço, receberá o Sindimetro para novo encontro no TRT.

A iniciativa visa reivindicar melhores condições de trabalho aos metroviários. Além disso, espera-se que a concessionária construa uma ação para atender com qualidade os usuários durante os dias de folia.

Os profissionais ameaçam paralisar as atividades no período do Carnaval caso a empresa não apresente um planejamento que permita aos trabalhadores e a população ter segurança adequada para utilizar o transporte.

Nos dias de folia, o sindicato prevê que a operação metroviária não suporte a demanda de pessoas estimadas para vir à cidade. Essa sobrecarga somada à falta de planejamento, pode ser prejudicial para a qualidade do serviço e saúde dos metroviários.

Diante do risco aos empregados e usuários, a assembleia vai repassar os informes sobre a audiência de mediação do TRT, bem como os resultados da reunião.

Após avaliação da assembleia sobre o resultado da reunião de mediação entre sindicato e a empresa privada, será discutido com a categoria a possível greve no período do carnaval.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice