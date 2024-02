O bloco Praia da Estação, criado em 2010, trouxe força para o ressurgimento do carnaval de rua em BH

Para a edição do carnaval deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte vai disponibilizar oito caminhões-pipa, que em média armazenam 10 mil litros de água cada, para refrescar os foliões nos blocos de rua. De sábado (10) a terça-feira (13/2) e no domingo 18 de fevereiro, os veículos estarão pelas ruas. Na capital mineira, a contratação de caminhões-pipa para aliviar o calor é costume, como na edição de 2015 da icônica Praia da Estação, evento carnavalesco conhecido por marcar o período de ressurgimento da folia em Belo Horizonte, que a estratégia para refrescar já era adotada.

“O uso dos serviços de caminhões-pipa é uma tradição da folia na capital mineira e, neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte apresenta mais esse atrativo aos foliões. A ideia é contribuir na diminuição do calor durante a festa, pensando na saúde, no bem estar e no conforto de moradores e turistas”, disse o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

Cinco dos caminhões foram cedidos pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) e três pelo Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, patrocinador oficial do Carnaval de Belo Horizonte 2024.

Onde e quando

Os veículos que visam mitigar os efeitos do calor estarão localizados em pontos das regiões Centro-Sul e Leste de BH, e na Pampulha. Confira as datas, horários e endereços em que os caminhões estarão disponíveis:

10/02 - 09h às 13h - Avenida Dos Andradas, número 231, Centro (próximo à Praça da Estação). Região Centro-Sul

10/02- 09h às 15h - Rua dos Tamoios, próximo ao número 160, Centro. Região Centro-Sul

10/02 - 10h às 17h - Avenida dos Andradas, número 4.000, bairro Pompéia. Região Leste

11/02 - 10h às 16h - Avenida Coronel Oscar Paschoal , número 8, Pampulha

11/02 - 10h às 17h - Avenida dos Andradas, número 4.000, bairro Pompéia. Região Leste

11/02 - 10h às 17h - Rua Fernandes Tourinho, número 249, Savassi. Região Centro-Sul

12/02 - 09h às 15h - Avenida Afonso Pena, próximo ao número 597, Centro. Região Centro-Sul

12/02 - 10h às 17h - Avenida dos Andradas, número 4.000, bairro Pompéia. Região Leste

12/02 - 10h às 17h - Rua Fernandes Tourinho, número 249, Savassi. Região Centro-Sul

13/02 - 10h às 17h - Avenida dos Andradas, número 4.000, bairro Pompéia. Região Leste

13/02 - 10h às 17h - Rua Fernandes Tourinho, número 249, Savassi. Região Centro-Sul

18/02 - 09h às 15h - Avenida Afonso Pena, próximo ao número 597, Centro. Região Centro-Sul



A PBH informa que as localizações podem variar conforme a variação da quantidade de público no local e as condições meteorológicas.



Para conferir quais blocos de rua estarão próximos dos caminhões-pipa, veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 no mapa interativo atualizado diariamente.

Calor no carnaval?

A previsão para o final de semana de Carnaval em Belo Horizonte, que para esta edição espera 5,5 milhões de foliões, é de pancadas de chuva com máxima de 31°C. No início da semana que vem, a chance de precipitação diminui.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice