Para muitos foliões, no carnaval o que não pode faltar para potencializar a curtição são as bebidas alcoólicas. Durante a festa, o consumo do álcool aumenta no geral, mas é comum que em cada edição os foliões tenham uma bebida ‘queridinha’. A mais procurada e consumida vira um marco naquele carnaval, seja por ser um sabor inusitado de um clássico, uma novidade completa ou uma mistura entre álcool e outro ingrediente.

No repertório das "bebidas sensação" de BH estão a catuçaí, mistura de Catuaba e creme de açaí, a Ousadia, coquetel alcoólico, e o Xeque Mate, drink belorizontino de mate, rum, guaraná e limão. Para a edição deste ano, ainda não é certa qual será a bebida preferida, mas os lançamentos estão apostando em drinks prontos, conhecidos pela sigla RDT (ready to drink em inglês), após o sucesso do Xeque Mate que, só no carnaval do ano passado, vendeu 300 mil litros. Um sabor ‘brasileiro’ e 'tropical’ também é tendência entre as empresas de bebidas, frutas como a tangerina e a laranja são as favoritas neste ano.

Nova bebida Gin e Tangerina

Para a folia deste ano, A Equilibrista, empresa de drinks e sangrias, decidiu complementar a dupla icônica de bebidas enlatadas da marca: o Gingibre e a Rubra. Em parceria com a Cervejaria Läut, a empresa lançou a Venm, uma bebida gaseificada à base de gin, tangerina, capim-limão e manjericão. A novidade segue a linha de produtos enlatados e prontos para beber da empresa, e apresenta 7,9% de álcool.

Guilherme Drager, sócio da Equilibrista, conta que o sabor da Venm foi escolhido para ser o lançamento desse carnaval por ser mais comum ao paladar. “A ideia era pegar algo mais ordinário na vida do brasileiro e transformar isso em uma coisa extraordinária e ao mesmo tempo simples”, disse o sócio.

A Equilibrista é a marca responsável por dois drinks ‘prontos para beber’ icônicos em BH: o Gingibre, bebida mista a base de gin, gengibre e limão, e pela Rubra, uma soft bitter (bebida alcoólica gerada pela infusão de raízes e ervas) com laranja. Segundo Guilherme Drager, os sabores das bebidas, que foram lançadas oficialmente em períodos carnavalescos anteriores, “atingem um paladar mais nichado”. A Venm contrapõe essa característica.

Neste carnaval, o sócio diz que a carga de fabricação da Venm será reduzida. Serão produzidas ‘apenas’ 50.000 latas e, dessa quantia, cerca de 3.000 unidades serão destinadas ao carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A Venm é lançamento da Equilibrista para o carnaval 2024. O Gingibre e a Rubra, drinks da marca, também foram oficialmente lançados em período de folia Divulgação

Cachaça e Guaraná

A Jambruna é uma cachaça mineira batizada para representar a união do nome da criadora, Bruna Brandão, e do Jambu, ingrediente especial dessa bebida que traz a sensação de ‘tremor’ na boca. Para o carnaval 2024 em BH, a cachaça se uniu ao refrigerante artesanal mineiro de guaraná com limão, o Guaramão. E, seguindo o padrão de combinar os nomes, nasceu o Jambrunão.

“Acho que para a Jambruna faltava um drink, e para o Guaramão faltava um álcool”, brincou Bruna Brandão. A bebida fruto da parceria será feita com cachaça, do mesmo fornecedor da Jambruna, jambu, utilizando as folhas em natura, guaraná e laranja. A combinação tem instigado o público, especialmente as pessoas que já consomem, e adoram, a cachaça e o refri.

Para ser vendido na folia, o Jambrunão, bebida gaseificada, será em lata de 355ml e terá em média 7,5% de álcool. A meta para produção será em média de mil latinhas e com aproximadamente 1.300 litros destinados a barris. Por ser a primeira produção do Jambrunão em lata, apesar de a ideia e o desejo de colocá-la em prática ser antigo, a dimensão da demanda em uma festa como o carnaval preocupa Bruna. “Eu estou adorando o interesse da galera, mas estou com medo de não atender à demanda”, disse a criadora da cachaça que fez sucesso no carnaval de 2018, quando ainda era vendida de forma autônoma por Bruna.

Para o carnaval, o Jambrunão será lançado em lata. O design ainda não foi divulgado Divulgação

Com açaí

No carnaval de Belo Horizonte, a mistura de bebida alcoólica com açaí é icônica: a catuçaí já foi a predileta dos foliões. Em 2024, o fruto amazônico vem de outra forma para a festa mineira. A Carimbó, loja de açaí e bebidas do norte, lança neste ano as latas das bebidas Merengue, de açaí e cachaça bananinha, e a Carimbó, de açaí, Catuaba, guaraná e gengibre, que já eram sabores vendidos nas lojas da marca no Mercado Novo.

Pablo Maia, co-criador da loja, diz que ele e Linda Clara, esposa e sócia, sentiram que, com a porta que a Xeque Mate abriu para introduzir drinks prontos, era a hora ideal para enlatar as bebidas e levar os sabores da Carimbó para as ruas. “A gente achou que era o momento ideal de participar desse momento de consumo de bebidas alcoólicas para além das cervejas”, disse Pablo, mineiro de nascença e apaixonado pelo Norte do Brasil.

Os sabores das bebidas de lançamento foram escolhidos por representar bem o Brasil e por serem “a cara do carnaval”, Pablo relembra o sucesso da catuaçaí na hora de contar a história por trás da escolha de enlatar a Carimbó e a Merengue. Para ilustrar bem a ideia, a onça pintada e o boto cor de rosa foram escolhidos para estamparem as latinhas, o design foi feito por Thiago Modesto.

Para este carnaval, foram produzidas 3.500 latas. “A gente queria sentir como vai ser essa resposta, é uma primeira tentativa", disse Pablo Maia. Nas lojas da Carimbó, as bebidas com teor alcoólico de 8% estão sendo vendidas a R$ 14 cada. Para promover as novas bebidas, a marca mineira trouxe também para a folia de BH o próprio carrinho de venda, “a gente está no meio do bloco, da folia de verdade, para sentir o retorno do público”, explicou o co-criador.

A Carimbó é uma loja fundada por dois mineiros apaixonados pelo norte do Brasil Divulgação

Com café

Foi com a alta demanda, e com a falta de estoque de Xeque Mate no carnaval de BH do ano passado, que João Pinheiro, mestre cervejeiro e dono do bar Xangô, idealizou a Xangôlião, uma das bebidas estreantes nesta edição. Com café, erva mate, guaraná e limão, a bebida alcoólica mista, feita do álcool de cereais, o Xangôlião traz para a folia mais um elemento icônico do Brasil: o café.

“Eu sou apaixonado por café. O mineiro por si só já é apaixonado por café, tentei dar um punch sensorial”, diz João Pinheiro sobre a escolha de incrementar a “receita” do Xeque Mate. No Xangôlião, de teor alcoólico 6,5%, é utilizado o café de torra média.

O sabor foi idealizado no ano passado, e alguns litros foram comercializados no bar do criador ao longo de 2023. Mas, neste ano, a bebida em lata foi oficialmente lançada. João Pinheiro conta que para o pré-carnaval foram produzidas 2 mil latas, de 355ml, e, logo no primeiro fim de semana, esgotaram. Para a folia oficial, foram produzidas 10.000 unidades.

Neste carnaval, Xangôlião está apoiando o Bloco Fúnebre e o Bloco da Esquina Divulgação

Novo sabor

Apesar da fama de tradicionalista que os mineiros têm, um sabor inusitado de um clássico pode ser a sensação da edição do carnaval deste ano. Segundo a loja de bebidas especialista em cervejas, Mamãe Bebidas, a novidade mais procurada até então é a latinha amarela da Lambe Lambe. Para a loja, esse produto novo “será um boom do carnaval”.

Segundo Edson Cunha, gestor da Fermentaria Lambe Lambe, a mistura de tangerina, limão e um toque de sal, escolhida pela marca para ser o sabor especial para o carnaval, é campeã de vendas desde a inauguração da fermentaria de Belo Horizonte. “Mais leve de beber, mais refrescante e aromática, pensando que esse será o carnaval mais quente, fazia todo sentido a gente apostar nesse sabor”, disse Edson. O drink natural feito à base de frutas será vendido na latinha para facilitar a distribuição. Segundo o gestor, a produção mensal de 15 mil unidades foi ampliada quase em 40 vezes para atender à demanda da folia deste ano.

Para promover a bebida da lata “amarelinha”, a Lambe Lambe fez parceria com blocos menores e independentes e, no pré carnaval, fez um processo de apresentação e degustação com os ambulantes. Para Edson Cunha, a bebida de tangerina, limão e um toque de sal da Lambe Lambe é a cara do carnaval. “O nosso diferencial é usar fruta de verdade, por ter um sabor que combina mais com o brasileiro”, acrescentou o gestor.

O percussionista Pablo Oliveira com a 'Amarelinha' da Lambe Lambe Divulgação

Kombucha alcoólica

A LowKa, da marca K-Happy Kombucha, é um drink gaseificado naturalmente, cujo álcool vem da própria fermentação, à base de chá e frutas. Com 5% de teor alcoólico em 473ml, quantia mais baixa quando comparada a outros drinks ‘prontos para beber’, a LowKa é uma alternativa de bebida para quem busca cair na folia, mas de uma forma mais leve.

Para José Felipe Carneiro, CEO da K-Happy, a LowKa, encontrada em sabores como tangerina, maracujá e citrus, traz para o carnaval um sabor ‘tropical’ contendo 40 calorias por 100 ml. “O paladar do brasileiro tem percepção e desejo de uma bebida refrescante,” diz o CEO.

A Kombucha é uma bebida com probióticos e desenvolvida a partir da fermentação de chá por uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras.

Para o CEO da K-Happy Kombucha, José Felipe Carneiro, a tangerina é ideal para ser sabor do drink do carnaval Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O precursor

A Xeque Mate, conhecida como a precursora da popularização de drinks ‘prontos para beber’, de acordo com estimativa, vendeu 300 mil litros no carnaval do ano passado. Para a folia deste ano, a empresa aumentou a produção de 600 mil latas para 5 milhões, segundo Alex Freire, diretor executivo do grupo de bebidas.

Para o carnaval deste ano, o tradicional se uniu à novidade. A Xeque Mate lançou um gelo para drink sabor gengibre e limão em parceria com a Coco Leve, empresa paulista. O drink de mate, rum, guaraná e limão poderá ser vendido acompanhado do gelo como um combo, com o preço sugerido de R$25. “A Xeque Mate nasceu para ser consumida na rua, com a praticidade de ser comprada na mão de um ambulante”, disse Alex Freire.

Gabriel Rochael e Alex Freire, sócios da Xeque Mate, e Pedro Henrique Lima Silva, fundador da Coco Leve. Divulgação - Thiago Barbosa Minçon