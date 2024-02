Ônibus metropolitanos terão mudanças no itinerário para o Carnaval em BH

O transporte coletivo metropolitano terá mudanças para atender os foliões no Carnaval de 2024. Vias de BH serão interditadas para receber os blocos de rua, assim, 139 das 640 linhas metropolitanas terão os itinerários alterados para garantir a mobilidade, mesmo com as restrições de tráfego.

Devido ao grande fluxo de blocos e foliões, o maior número de linhas afetadas são as que passam por vias que levam ao hipercentro, como as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e Pedro II.

Além disso, o funcionamento das estações também precisará ser adaptado:

Oiapoque – fechada durante todo o período do Carnaval, voltando a operar às 4h da Quarta-feira de Cinzas (14/2).

Aarão Reis - fechada durante todo o período do Carnaval, voltando a operar às 4h da Quarta-feira de Cinzas (14/2).

Espírito Santo – fechada entre 00h e 16h do sábado (10/2), operando normalmente depois deste período.

Tupinambás – opera normalmente durante todos os dias do Carnaval.

Bernardo Monteiro - opera normalmente durante todos os dias do Carnaval.

Todos desvios e alterações de itinerário do Sistema de Transporte Metropolitano podem ser acessados neste documento do Governo.

Horários

Os quadros de horários dos serviços metropolitanos estão definidos da seguinte forma para o Carnaval:

Quadros de horários para o carnaval Seinfra/Divulgação

Os horários específicos de cada linha na semana do Carnaval poderão ser consultados no site do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG).

