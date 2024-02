Dois homens foram presos no fim da tarde desta quinta-feira (1º/2) na Avenida Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte, por perturbação do sossego, depois de serem flagrados transitando em carros de som.



Ao Estado de Minas, o major Rodrigo Alencar explicou que as câmeras de monitoramento e vigilância da Polícia Militar registraram o momento em que os veículos travavam o trânsito na Avenida Afonso Pena.

Com isso, os militares deram início ao rastreio dos veículos e realizaram a abordagem nas proximidades da Afonso Pena, na Avenida Oiapoque, quando ocorreu a prisão dos dois indivíduos. Outros dois suspeitos flagrados nas imagens estão foragidos.

Leia também: Cidade mineira dobra gastos com carnaval e revolta moradores



“Dentro de um dos automóveis havia uma arma de fogo, uma faca, socos ingleses e a quantia em dinheiro de R$ 5 mil”, explica o major.



“Agora, viaturas da Polícia Militar estão empenhadas na procura dos demais envolvidos na ação. Usaram o pretexto do pré-carnaval, mas, na verdade, o que temos aqui é uma organização criminosa, travestida de bloco de carnaval, operando com algum interesse econômico”, completa.