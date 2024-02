Por meio de grupos de WhatsApp, alguns moradores de Campina Verde, na Região do Triângulo Mineiro, vêm protestando contra o aumento de cerca de 100% do orçamento do carnaval de rua da cidade.





Segundo informações divulgadas pela Câmara Municipal, o valor destinado para 2024 será de aproximadamente R$ 1,6 milhão, sendo que, no ano de 2023, o orçamento de todos os dias de festa foi de cerca de R$ 800 mil.





De acordo com protesto de um dos moradores, parte dos gastos do carnaval 2024 poderia ser destinado para comprar uma nova van para os pacientes que precisam fazer hemodiálise, já que o veículo atual estaria em estado precário.





Outro morador lamentou que um dos postos de saúde do município está sem material para fazer o teste da COVID-19, e que os moradores têm que pagar entre R$ 50 e R$ 70 para fazer o exame. Desta forma, ela considerou que o mais importante seria que parte do orçamento destinado ao carnaval poderia ser utilizado para resolver esse problema.





A reportagem procurou a prefeitura de Campinha Verde para solicitar posicionamento sobre os motivos do aumento nos gastos da festa, mas ainda não obteve resposta.





Programação com novidade





“Prepare-se para viver momentos incríveis”, destacou a prefeitura de Campina Verde por meio de publicação em seu site, onde é possível encontrar informações sobre a estrutura e a programação desse ano.





Em 2024, ainda conforme a administração municipal, “uma novidade promete encantar a todos”. Isso porque será montada “uma tenda junto com painéis de LED que transmitirão os shows ao vivo direto do palco”.





Confira a Programação:





Pré-carnaval em Honorópolis (distrito de Campina Verde)



• 02/02 (Sexta-feira):

- Abertura com a Rainha do Carnaval e Bateria do Ajax

- Show da Banda Sempre Bom





• 03/03 (Sábado):

- Apresentação da Banda Liga da Justiça





Carnaval em Campina Verde





• 09/02 (sexta-feira):

- Abertura oficial e Desfile da Bateria do Ajax

- Shows de Zhell Chicleteiro, C do Samba e Dj Gabriel Rezende





• 10/02 (Sábado):

- Noite da Fantasia

- Desfile da Bateria do Ajax

- Apresentações de Naiara Azevedo, Barone e Dj Gabriel Rezende





• 11/02 (Domingo):

- Tarde: Matinê com Barone

- Noite: Shows de Graziele Oliveira, Keny Rogers e Dj Gabriel Rezende





• 12/02(Segunda-feira):

- Apresentações de Jammil, Jache Neves e Dj Gabriel Rezende





• 13/02 (Terça-feira):

- Tarde: Matinê com o Revela Samba

- Noite: Show da Banda Sempre Bom