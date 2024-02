O Mercado Novo, no Centro de Belo Horizonte, terá o horário de funcionamento ampliado durante o Carnaval. Dos dias 9 a 14 de fevereiro, os estabelecimentos do local estarão abertos de meio-dia a meia-noite para receber tanto os belo-horizontinos quanto os turistas que virão à capital mineira por causa da folia.

Excetuando o período da folia, o Mercado Novo funciona das 12h às 20h (terça e quarta-feira), das 12h às 22h (quinta e sexta), 10h às 22h (sábado) e 10h às 17h (domingo), segundo informações do Instagram.

De acordo com Luiz Felipe de Castro, curador do mercado, as lojas dos mais variados nichos estão se preparando para atender a todos os tipos de público, dos que não perdem um bloco até os que não frequentam o carnaval de rua.

“Nossos pontos de gastronomia, bebidas, serviços, moda e demais setores são nota 10 no quesito hospitalidade, do esquenta do bloco ao ‘after’”, diz Luiz. São esperados mais de 6 mil visitantes no Mercado Novo em cada dia de folia.

Para quem está se preparando para curtir algum dos 536 blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte, o local tem boas opções para comprar fantasias e adereços. Confira algumas lojas do Mercado Novo que vendem produtos carnavalescos:

Marimbolando



Possui brincos, tiaras, colares e outros acessórios de Carnaval. Além disso, a loja vende artesanatos em geral.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742, 3º andar, corredor I

Esquina



Roupas coloridas, com paetê, metálicas e com muito glitter. Também revendem roupas da Farm e vendem acessórios como brincos.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742, 2º andar, corredor D/E

Panoletos



Acessórios artesanais de carnaval, como ear cuffs e brincos. A loja vende, ainda, decorações para a casa.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742, 2º andar, corredor F

Co.Lab



A loja, como o nome indica, é colaborativa, e vende roupas coloridas, com paetê, metálicas e com muito glitter. Também vendem meias, brincos, ear cuffs e outros acessórios.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742, 2º andar, corredor I/J, nº 2147

Isso É A Minha Cara



Blusas, brincos, colares e tiaras bem coloridas. A loja vende presentes variados, como bolsas, itens de decoração, acessórios e mais.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742, 3º andar, corredor I

Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata