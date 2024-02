Uma equipe composta por agentes bilíngues foi criada na Guarda Civil Municipal (GCM) para atender turistas de outros países que vieram curtir o carnaval de Belo Horizonte. Trata-se do Grupamento de Apoio ao Turista, que conta com 10 guardas municipais fluentes em inglês e espanhol, e que irá trabalhar durante todos os dias de folia.

O grupamento estará dividido em duas equipes. Uma parte dos agentes irá atender os turistas presencialmente, na Unidade de Segurança Preventiva (USP) da Guarda Municipal, que fica na Praça Sete, no Centro de BH. Já a outra equipe estará no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) para realizar atendimento telefônico nos casos em que o interlocutor não falar português.

Nelson Martins, guarda municipal e coordenador do Grupamento de Apoio ao Turista, explica que ainda serão utilizados banners, para que os visitantes possam localizar os agentes bilíngues mesmo em meio à multidão.

De acordo com Nelson, o objetivo é que os estrangeiros possam ver os banners e, assim, encontrar um local para obter informações oficiais e confiáveis, como, por exemplo, localização de pontos turísticos da cidade, restaurantes, lanchonetes, drogarias e mais.

“Vale destacar que daremos ênfase, sobretudo, a orientações sobre como curtir o carnaval em segurança. Não utilizar o celular para tirar fotos ou fazer ligações quando estiver no meio da multidão, está entre as dicas, assim como a de pré-estabelecer um ponto de encontro com os amigos para os casos em que alguém se perder do grupo, não portar objetos de valor ou grandes quantias em dinheiro, não aceitar bebidas de estranhos, entre outras”, antecipa o coordenador do grupo.



A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP) afirma que essa é uma forma de a cidade proporcionar maior segurança e acolhimento aos visitantes que, mesmo sem falar português, estão dispostos a participar dos desfiles dos blocos e dos demais eventos do carnaval.

“Basta trazer animação, vontade de se divertir e responsabilidade na bagagem, que o resto a gente garante”, diz o secretário Genilson Zeferino, da SMSP.

