Com a previsão de continuidade da chuva forte em Belo Horizonte nesta quarta-feira (7/2), a ansiedade aumenta para saber como estará o tempo durante os dias de carnaval. Os 5,5 milhões de foliões previstos para festejar nas ruas da capital mineira vão precisar ficar atentos e reforçar as fantasias: a previsão é de pancadas de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão para o final de semana é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva típicas do verão. No sábado, a expectativa é de temperatura máxima de 30°C e a mínima de 18°C. Já no domingo, os termômetros variam entre 19°C e 31°C.

A notícia boa para quem quer curtir o carnaval belo-horizontino no início da semana é que a chance de precipitação diminui. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A máxima gira em torno de 32°C e a mínima é de 19°C. “Vai dar para aproveitar o carnaval com a redução da possibilidade de chuva”, afirma o meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo.

Mapa dos blocos

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.