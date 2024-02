Trabalhadores do metrô de Belo Horizonte podem entrar em greve durante os dias de folia

O Carnaval de Belo Horizonte já é um dos maiores do Brasil e, neste ano, são esperados 5 milhões de foliões nas ruas da capital mineira.

Devido ao movimento nos dias de folia, o Metrô BH, que transporta quase 800 mil pessoas de sexta a terça-feira de Carnaval, terá seu horário de funcionamento alterado. De sábado (10/2) a terça de Carnaval (13/2) o metrô vai operar com 10 minutos de intervalo entre os trens durante todo o dia. Já na quarta-feira de cinzas (14/2), o intervalo entre trens será de 10 minutos das 11h às 13h e de 7,5 minutos das 16h30 às 19h. Nos demais horários, o intervalo entre trens será de 15 minutos.



Exclusivamente no sábado de Carnaval, as Estações Eldorado, Vilarinho e São Gabriel vão abrir às 5h, com bilheterias em funcionamento.

Outras informações importantes sobre a operação do metrô é que a entrada dos usuários na Estação Central será, exclusivamente, pela Rua Aarão Reis, e a saída pela escadaria da Praça da Estação. A pedido dos organizadores do evento, o túnel que liga a Estação Central à rua Sapucaí estará fechado durante o período do Carnaval.

Não é Não!

O Metrô BH lançou uma campanha contra a importunação sexual nas estações e trens do sistema, com vistas à conscientização da população sobre esse crime, que deve ser combatido inclusive no Carnaval.

Para denunciar importunações, o usuário deve enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (31) 99999-1108 e, se possível, informar as características do infrator, o número do vagão, o sentido do trem, a próxima estação e, também, o perfil da vítima. Os agentes de atendimento e segurança vão agir imediatamente.

Distribuição de pulseiras infantis

Pensando na segurança das crianças no Carnaval, o Metrô BH vai distribuir pulseiras para a identificação de crianças em grandes eventos na manhã de sábado (10/2). Interessados devem passar nas estações Eldorado, Central, Lagoinha, Santa Efigênia, Santa Tereza e Vilarinho e solicitar a pulseira para os pequenos.