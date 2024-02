A montagem das vias sonorizadas para o Carnaval de BH começou nesta terça-feira (06/02). O sistema inovador, nomeado de Line Array, foi projetado para potencializar e trazer clareza ao som. Serão 16 torres em 500 metros na Avenida dos Andradas. Na Avenida Amazonas, serão 13 equipamentos, em 450 metros da via.

Na Andradas a concentração começa no número 3560 e termina no 4000. Já na Amazonas o início será no número 553 e o final no 156. As caixas serão distribuídas com 30 metros de distância de uma para outra.

Cada avenida terá dois trios elétricos, em razão dos dois blocos que se apresentam por dia. A cenografia do primeiro trio é feita de madrugada e, enquanto o desfile acontece, o segundo trio é programado. As estruturas possuem sonorização na frente e atrás, e as laterais também terão caixas de som.

O novo sistema também foi pensado para permitir maior conexão entre a banda e a bateria. “Criamos um trio elétrico em formato mais baixo, pensado especificamente para o Carnaval de BH, onde essa integração fosse melhor”, explica Patrícia Tavares, CEO da Do Brasil, responsável pela produção do projeto.

As vias sonorizadas vão receber o desfile de 15 blocos nos quatro dias de folia. Desses, seis não participaram do Ensaio Geral para testar o novo sistema de som. Patrícia Tavares conta que foram feitos testes de funcionamento para entender o melhor jeito de sonorizar as baterias e como conectar o regente com a banda. “Tudo foi testado, e vai ter uma passagem de som. É como se você fosse fazer um show em um palco e testar esse som antes de começar efetivamente a tocar”, explica.

Leia também: Belo Horizonte registra três mortes por dengue



Desde o ensaio, alguns ajustes técnicos foram feitos. Dentre eles, a microfonagem da bateria e ajustes na voltagem do equipamento dos trios. “Fizemos um planejamento, estamos executando e fazendo ajustes. Quando nós partimos para um projeto que nunca aconteceu, entendemos que estamos no modelo 1.0, fazendo todos os testes para encontrar formas de chegar no 2.0”, destaca Patrícia.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa