O feirante Jurandir Rosa, de 66 anos, morto com uma bala perdida neste domingo (4/2), em Juiz de Fora, foi assassinado em uma “emboscada” de traficantes do bairro São Benedito contra traficantes do bairro Vitorino Braga, informou nesta terça-feira (6/2) a Polícia Civil.



Em entrevista coletiva pela tarde, o delegado Daniel Buchmüller explicou a dinâmica do crime que levou à morte de Jurandir, atingido no peito e no braço enquanto descarregava o caminhão para iniciar os trabalhos na feira da Avenida Brasil, na cidade da Zona da Mata mineira.



Segundo Buchmüller, três traficantes dos bairros São Benedito e três do Vitorino Braga estavam em uma boate. Lá dentro, entraram em atrito e acabaram expulsos do local.



“Eles estavam em uma casa noturna onde um grupo do Vitorino Braga entrou em luta corporal com outro, do São Benedito. Por conta dessa briga, parte foi expulsa desse local, mas retornou para o mesmo ambiente com armas de fogo. Voltaram a brigar e, logo depois, foram expulsos novamente dessa casa noturna”, explicou o delegado.

Após a segunda expulsão, o trio do São Benedito armou uma emboscada para o trio do Vitorino Braga: ficaram em uma moto, esperando os desafetos passarem. “Só que eles [rivais do Bairro Vitorino Braga] se aproximaram com arma em punho e começaram a efetuar os disparos”, continuou Buchmüller.Jurandir foi atingido nesta troca de tiros. “O foco do autor, obviamente, não era a vítima, mas os criminosos do São Benedito. Porém, por acidente, um dos disparos acertou o braço da vítima. A bala transfixou e ficou alojada no tórax, levando a óbito no local”, explicou o delegado.Segundo Buchmüller, um adolescente de 17 anos foi apreendido por participar do crime. Um outro homem de 21 anos já identificado, está foragido. A Polícia Civil segue atrás do terceiro suspeito de participar do crime.

“O menor de idade já foi vítima de tentativa de homicídio, onde ele foi alvejado por dez disparos. Já o maior, de 21 anos, tem passagem por tráfego, associação para o tráfego, e porte ilegal de arma. Então, nós sabemos que eles são atuantes do tráfico de drogas, e essa briga interna na casa do show, aparentemente, foi motivada por uma disputa de tráfico de drogas”, finalizou o delegado