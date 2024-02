A empresária Fabiana Martins, de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, revoltou-se com o alagamento em uma rua nessa segunda-feira (5/2). Ela entrou no meio da água da via para cobrar solução para o problema que se arrasta por décadas.

É a segunda vez, em menos de cinco meses, que a rua Ibituruna, no Bairro Santo Antônio, fica coberta de água. Choveu menos de 30 minutos. A água atingiu cerca de um metro e entrou na academia da empresária. Alunos ficaram ilhados.

“Isso é o que acontece. A prefeitura até hoje não arrumou. Poder público nenhum que foi citado arrumou. Até onde vai? Enquanto o motor não fundir? Até vidas tiverem problemas maiores?”, afirmou a empresária Fabiana Martins.

A água estava batendo acima da cintura dela. Em um vídeo, ela mostra alunos aguardando dentro da academia e carros cobertos parcialmente. Um motorista que tentou atravessar teve que parar o carro. O trecho da via fica entre as ruas Goiás e Minas Gerais.

Ao entrar na água, ela falou da urgência de resolver o problema. “Deu para entender que isso aqui é urgente, olha os veículos, a quantidade de lixo”, mostrou. Em seguida, questionou: “Isso aqui vai até quando? Promessa de um milhão que não chegou”. Ela ainda desafiou os políticos a irem até o local em dia de chuva. “Vou chamar vocês para fazerem reunião aqui. Chamar a família de vocês para um passeio no dia de chuva. Quem topa vir está aqui no barco comigo?”.

Infraestrutura deficitária

A estrutura deficitária não permite o devido escoamento da água, provocando o alagamento. Em 2022, a prefeitura realizou intervenções, minimizando o problema. Porém, elas ainda não foram suficientes a ponto de resolver totalmente a situação. Antes, a água voltava para dentro das casas e estabelecimentos comerciais.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da prefeitura; contudo, não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Trecho crítico



O trecho é um dos mais críticos em Divinópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois veículos foram parcialmente cobertos. A água invadiu a academia e uma casa.

A enxurrada também transformou a Rua Rio de Janeiro com Mato Grosso em um rio. Houve queda de árvores na Região Central e no Bairro Ipiranga.

*Amanda Quintiliano especial para o EM