Uma moto foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária, em Minas, 19 anos depois de ter sido roubada em Nova Iguaçu (RJ).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, moradores de uma casa acionaram a PM dizendo que uma moto, sem placa, estava estacionada às margens da BR-459, em Delfim Moreira, no Sul de Minas.





Quando chegaram ao local, os policiais constataram que a moto não tinha placa. Além disso, o chassi da moto aparentava ter sido alterada, assim como outras partes do veículo.





Os policiais, então, conseguiram identificar o número da moto no motor do veículo. E, ao fazer, uma busca no sistema, descobriram que havia um registro de furto há 19 anos.





Os policiais militares fizeram buscas na região e encontraram e prenderam a pessoa que pilotava a moto. O dono do veículo ainda não foi localizado.