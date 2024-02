A Polícia Civil apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeito de ter matado Jurandir Rosa, um feirante, de 66 anos, que foi assassinado com bala perdida enquanto descarregava um caminhão para começar a trabalhar na feira da Avenida Brasil, a mais tradicional de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



O crime aconteceu no começo da manhã do último domingo (4/2). Já a apreensão do adolescente ocorreu um dia após, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o órgão, a suspeita é que moradores dos bairros Vitorino Braga e São Benedito, ambos da zona leste de Juiz de Fora, tenham começado uma briga em uma casa de shows que fica na região. Os seguranças interviram e os expulsaram do local.No entanto, a briga continuou do lado de fora. Algumas dessas pessoas estavam armadas e começou um tiroteio. “Três disparos atingiram a vítima, que iniciava seus trabalhos na feira livre da Avenida Brasil, sem qualquer envolvimento com os grupos rivais”, informou a PC, em nota.Além do adolescente, um rapaz de 22 anos foi ouvido na delegacia, mas liberado em seguida. Outras testemunhas também prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, o caso segue em investigação.Por volta das 4h30 da manhã deste domingo (4/2) Jurandir estava descarregando os produtos que colocaria na barraca em que trabalha, quando foi atingido por tiros.Segundo o boletim de ocorrência, no qual o jornalteve acesso, antes de ser baleado, algumas pessoas em motos passaram atirando. A suspeita é que os motociclistas estavam atirando entre si.O feirante foi baleado no peito e no braço direito. Ele foi atendido pelo Samu, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória.