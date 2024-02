Voltou a chover forte em Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (6/2). A capital está em alerta de granizo até às 16h. A Defesa Civil municipal já havia emitido um alerta para a possibilidade de pancadas de até 30 mm, com raios e rajadas de vento, que podem atingir cerca de 50 km/h.

Leia: BH e mais 772 cidades de MG estão em alerta para chuva forte e ventos intensos

Durante a madrugada, choveu forte em algumas regionais da capital mineira, sendo as regiões Noroeste, Barreiro, Nordeste e Leste as mais atingidas. Na Região Centro-Sul, a chuva foi extremamente forte, registrando um volume de 31,9 mm.

A pasta recomenda que durante os alertas, os moradores tenham um lugar previsto onde possam se abrigar, além de não permanecerem em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos.

Chuva em Minas

BH e outras 772 cidades de Minas Gerais estão em alerta nas próximas horas para chuva forte de até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 a 60 km/h, segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta terça-feira (6).

O aviso vale até às 10h, de quarta-feira (7), e é para as cidades das regiões da Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Triângulo Mineiro, Oeste de Minas, Sul, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Vale do Mucuri e Norte de Minas.

Recomendações durante a chuva

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;



Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;



Procure estacionar em um local seguro e coberto;

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.