Dois menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta terça-feira (6/2) por policiais civis da Delegacia Especializada de Investigação de Ato Infracional (DEAI) por tentativa de homicídio e de cooptar pessoas para participar de crime.

Segundo a delegada Carolina Máximo, o adolescente, de 17 anos, é suspeito de homicídio tentado contra um homem de 27 anos, ocorrido em fevereiro de 2023, no Bairro Vista Alegre, em BH. Sua prisão ocorreu no Bairro Salgado Filho.

O outro menor estaria envolvido com o tráfico de drogas e roubo, também no ano passado. Sua prisão aconteceu no Bairro Santa Efigênia.

Nos dois casos, segundo a delegada, eles terão de passar por audiência com um juiz. “Existem duas possibilidades. Uma advertência ou um medida sócio-educativa, que significa uma internação em entidade educativa”, diz ela.