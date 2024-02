O corpo do adolescente, de 15 anos, que se afogou no Rio São Francisco, em Pirapora, no Norte de Minas, foi localizado no final da tarde dessa segunda-feira (5/2).

O adolescente desapareceu na tarde de domingo. Ele e outros quatro amigos estavam jogando bola quando o grupo decidiu tomar banho no rio.

Eles pularam de um píer de madeira. Um amigo relatou que viu a vítima demonstrando cansaço e submergiu nas águas. Depois disso, ele não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde de domingo. Embarcações e equipamento de salvamento aquático foram usados durante o trabalho de buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi avistado às margens do rio na tarde de ontem. Os bombeiros recuperaram o corpo do jovem, que foi reconhecido por familiares.