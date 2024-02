O secretário Rogério Greco, da secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), afirmou que o 'benefício da saída temporária de presos, durante o carnaval, está suspenso'. A medida foi anunciada na manhã dessa segunda-feira (5/2), durante uma reunião na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Entre outras estratégias que serão utilizadas durante o período carnavalesco, na Região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi abordado sobre a fiscalização das 2.214 pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas, em razão do cometimento de crimes. Desse total, 1.204 estão cumprindo medidas cautelares e 1.010 foram condenados à prisão domiciliar na RMBH.



Estratégias definidas

Ficou estabelecido que a abordagem dos monitorados será de forma individualizada, com a verificação pelo sistema informático controlado pela Unidade de Gerenciamento e Monitoração Eletrônica do cumprimento das limitações impostas pelo Poder Judiciário, como o horário estipulado para o recolhimento domiciliar, a vedação de frequentar bares e lugares com aglomerações públicas, por exemplo.

Verificado o descumprimento da ordem judicial, o abordado será conduzido pela Polícia Militar para a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática do crime previsto no artigo 359 do Código Penal, que prevê pena de detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

A ocorrência também será encaminhada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para verificação da revogação do benefício de monitoração eletrônica e consequente prisão de quem descumpriu as obrigações impostas.

Promotores de Justiça que participaram da reunião afirmaram que as festas carnavalescas em Belo Horizonte vêm crescendo muito ao longo dos últimos anos (foram 232 blocos em 2023 e serão 536 em 2024), o que, segundo o MPMG, justifica a necessidade de ações articuladas entre as forças de segurança e justiça para prevenir a ocorrência de crimes contra os foliões que apenas querem se divertir.

Monitoramento eletrônico

A tornozeleira eletrônica é utilizada para monitorar indivíduos como alternativa ao encarceramento. Uma das hipóteses é quando a pessoa está envolvida com crimes da chamada Lei Maria da Penha.

Conforme o promotor de Justiça Marcos Paulo, “o uso da tornozeleira eletrônica, para as pessoas que respondem por violência doméstica contra a mulher, não raras vezes, impõe restrições ao uso de bebida alcoólica ou não estar presente em bares, situações que acabam contribuindo para a prática desse tipo de violência. Para essas pessoas, inclusive, nós temos um tipo penal específico, que é o artigo 24, A, da Lei Maria da Penha, que prevê uma resposta mais dura por parte do Poder Judiciário. Então isso também é objeto de acompanhamento por parte do Ministério Público”.

Além disso, a monitoração eletrônica é utilizada para autorizar a saída temporária no regime semiaberto, conceder medidas cautelares e prisão domiciliar.

A reunião contou com a participação de promotores de Justiça, representantes da Polícia Militar, Sejusp, Tribunal do Justiça, Polícia Civil e outros.

Morte do sargento

As ações tem relação com a morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais na noite dia 7 de janeiro. Ele estava internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte.

O policial foi baleado na cabeça após uma perseguição de um preso no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, na noite do dia 5 de janeiro. O suspeito do crime havia se aproveitado da saída temporária concedida pela justiça.

O sargento Dias havia completado dez anos de Polícia Militar. O militar entrou para a corporação em 2014 e atuava no 13º Batalhão de Belo Horizonte. Era casado e deixou uma filha de apenas cinco meses.

O autor do crime é Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, que estava foragido da Justiça por não retornar para o presídio durante a “saidinha” de Natal. Ele confessou aos militares que matou o militar para não voltar a cadeia.

Segundo a Polícia Militar, Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. Ele teve o benefício da 'saidinha' concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio. O suspeito tem 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.